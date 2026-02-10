A paixão pelos números e pela área das Humanidades levou Carolina Santos até à investigação na Economia da Saúde.
Sociedade

Carolina Santos: “Investigar é a beleza da ciência, sobretudo na academia que não molda nem restringe princípios”

Foi sempre boa aluna. A média de 20 do Secundário permitia-lhe escolher qualquer curso, mas, na hora de decidir a ida para a faculdade, optou por Economia, pela força dos números e dimensão social na vida das pessoas. Aos 31 anos, Carolina Santos integra o Nova Health Economics and Management Knowledge Center e é das poucas investigadoras em Economia da Saúde. No Dia Internacional da Mulher na Ciência, diz ao DN: “Não me arrependo.”
