Carlos Moedas defende reforço policial em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu esta quarta-feira um reforço do número de polícias na cidade.

"Em Lisboa precisamos de mais polícias, da PSP e da Polícia Municipal de Lisboa, na rua. Esta é uma prioridade para Lisboa, que eu tenho transmitido ao Governo, ao ministro da Administração Interna", afirmou Carlos Moedas na primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança deste mandato.

O líder camarário referiu que no caso da Polícia Municipal é necessário um reforço urgente de 150 agentes, devido ao aumento de população da cidade.

"A visibilidade de polícias na rua é essencial para as pessoas se sentirem seguras e para sentirem essa segurança todos os dias", acrescentou, citado num comunicado.

O autarca mencionou ainda a vídeo-proteção como outra prioridade a ter conta para proteção da cidade de Lisboa: "Tudo o que for investir nas forças de segurança, eu invisto. Tudo o que for dar valor às forças de segurança, a Autarquia está disponível. Podem contar com a nossa vontade, apoio e trabalho para resolver os problemas".

Carlos Moedas mencionou e congratulou ainda os 2800 polícias de todo o país que vão reforçar o Comando da PSP de Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude.

Na reunião do Conselho Municipal de Segurança estiveram presentes o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, Paulo Pereira, o comandante da Polícia Municipal de Lisboa, Paulo Caldas, e outros representantes das forças policiais e de segurança.