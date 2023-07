Carlos Moedas considera "vergonhoso" ataque político sobre pessoas sem-abrigo

O presidente da Câmara de Lisboa considerou esta quinta-feira "absolutamente vergonhoso" o ataque político sobre uma operação de limpeza "muito normal" junto de tendas de pessoas em situação de sem-abrigo, que foi associada à Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

"Estávamos numa operação que é muito normal na cidade, falámos com as pessoas sem-abrigo, estávamos a limpar toda uma zona da cidade e, portanto, essa limpeza é uma limpeza que as pessoas agradecem, porque a avenida estava suja", afirmou Carlos Moedas (PSD), referindo-se à ação desenvolvida na semana passada na Avenida Almirante Reis.

O autarca falava à margem da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a empresa Construção Pública (anteriormente designada de Parque Escolar) e a Fundação JMJ, Lisboa 2023, para a disponibilização de 110 escolas e três equipamentos municipais para acolhimento de 41 mil peregrinos, que foi celebrado na Escola Básica Francisco Arruda, na Calçada da Tapada, na freguesia lisboeta de Alcântara.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado pelos jornalistas sobre a ação de limpeza junto de pessoas em situação de sem-abrigo, que foi associada à visita do Papa durante a JMJ, o presidente da câmara disse que se trata de "uma atitude completamente politizada sobre o trabalho que é feito em Lisboa sobre as pessoas em situação de sem-abrigo".

"Nós investimos mais do que ninguém naquilo que são as pessoas em situação de sem-abrigo: sete milhões de euros. Temos soluções de dar casas a estas pessoas, que já chegam a 400 casas, e aquilo que fizemos e que foi atacado politicamente é absolutamente vergonhoso", declarou.

O autarca reforçou que as tendas de pessoas em situação de sem-abrigo continuam a estar na Avenida Almirante Reis.

"Obviamente que o que nós queremos é dar soluções às pessoas para ir para outros sítios e essas soluções são dadas pela Câmara de Lisboa, é isso que nós fazemos todos os dias, é trabalhar com essas pessoas", defendeu Carlos Moedas.

O presidente do executivo municipal disse ainda que "é ofensivo atacar equipas da câmara, que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo, conhecem essas pessoas pelo nome, que trabalham com elas todos os dias, que as apoiam todos os dias, [ao] dizer que havia ali alguma manipulação ao tirar as pessoas".

"Vão lá, as pessoas estão lá, mas eu gostaria é que as pessoas pudessem estar noutros sítios, não estivessem na rua. É para isso que nós trabalhamos todos os dias", expôs.

Do executivo municipal, a vereadora do BE, Beatriz Gomes Dias, manifestou, há duas semanas, "enorme estupefação" e solicitou informação sobre as ações previstas junto das pessoas em situação de sem-abrigo.

"As pessoas em situação de sem-abrigo não podem ser ameaçadas de 'limpeza'. Ao invés, devem ser apoiadas. Afastar das ruas esta população vulnerável, pela força, é típico de políticos autoritários que pretendem esconder os resultados da sua má política perante os visitantes", lê-se no requerimento do BE, dirigido ao presidente da câmara.

Em resposta à agência Lusa, a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP), explicou que nas ações de apoio permanente às pessoas em situação de sem-abrigo são disponibilizadas "soluções de acolhimento em locais múltiplos, consoante a especificidade de cada caso, que oferecem sempre uma resposta com valências ao nível de cuidados de saúde, alimentação, acompanhamento psicossocial e alojamento, naturalmente, em estreito respeito pela sua vontade relativamente à aceitação destas respostas".

"Sistematicamente, a CML é acusada pelas forças da oposição, seja porque atua, seja porque não atua. Que fique claro que essas acusações não desviarão, nunca, a CML de agir e intervir, sempre, orientada pela defesa da dignidade das pessoas em condições de maior vulnerabilidade, bem como da do bem-estar de todos os munícipes", defendeu Sofia Athayde.