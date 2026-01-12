Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Humberto de Carvalho
Carlos Humberto de Carvalho
Sociedade

Carlos Humberto Carvalho eleito presidente da Transportes Metropolitanos de Lisboa

Lista completa do conselho de administração inclui ainda como vogais executivos Ângelo Pereira, Ana Luís Ferreira, Diana Carneiro Dias e Pedro Pinto de Jesus.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Carlos Humberto de Carvalho foi esta segunda-feira, 12 de janeiro, eleito presidente do conselho de administração da TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, deixando o cargo de primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa, disse à Lusa fonte do organismo.

A eleição, por unanimidade, decorreu ao início da noite desta segunda-feira em reunião extraordinária do conselho metropolitano de Lisboa, na sede da Área Metropolitana da capital.

Carlos Humberto de Carvalho, que é o atual primeiro-secretário da comissão executiva metropolitana, assumirá o novo cargo a partir de 01 de fevereiro.

Os membros do conselho metropolitano de Lisboa aprovaram, por unanimidade, a lista completa com os membros do conselho de administração, que inclui ainda como vogais executivos Ângelo Pereira, Ana Luís Ferreira, Diana Carneiro Dias e Pedro Pinto de Jesus.

A mesa da assembleia geral, por sua vez, terá como presidente Carlos Moedas (que lidera a Câmara de Lisboa), como vice-presidente Emanuel Costa e como secretária Maria Simões.

O conselho metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais, e é presidido por Carlos Moedas e tem como vice-presidentes Fernando Paulo Ferreira, que lidera a Câmara de Vila Franca de Xira, e Ana Teresa Vicente, presidente da Câmara de Palmela.

O conselho metropolitano é constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Em 19 de janeiro será eleita a nova comissão executiva metropolitana, tendo até ao momento, uma única lista encabeçada por Emanuel Costa.

Carlos Humberto
Transportes Metropolitanos de Lisboa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt