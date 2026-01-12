Carlos Humberto Carvalho eleito presidente da Transportes Metropolitanos de Lisboa

Carlos Humberto de Carvalho foi esta segunda-feira, 12 de janeiro, eleito presidente do conselho de administração da TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, deixando o cargo de primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa, disse à Lusa fonte do organismo.A eleição, por unanimidade, decorreu ao início da noite desta segunda-feira em reunião extraordinária do conselho metropolitano de Lisboa, na sede da Área Metropolitana da capital.Carlos Humberto de Carvalho, que é o atual primeiro-secretário da comissão executiva metropolitana, assumirá o novo cargo a partir de 01 de fevereiro.Os membros do conselho metropolitano de Lisboa aprovaram, por unanimidade, a lista completa com os membros do conselho de administração, que inclui ainda como vogais executivos Ângelo Pereira, Ana Luís Ferreira, Diana Carneiro Dias e Pedro Pinto de Jesus.A mesa da assembleia geral, por sua vez, terá como presidente Carlos Moedas (que lidera a Câmara de Lisboa), como vice-presidente Emanuel Costa e como secretária Maria Simões.O conselho metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais, e é presidido por Carlos Moedas e tem como vice-presidentes Fernando Paulo Ferreira, que lidera a Câmara de Vila Franca de Xira, e Ana Teresa Vicente, presidente da Câmara de Palmela.O conselho metropolitano é constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.Em 19 de janeiro será eleita a nova comissão executiva metropolitana, tendo até ao momento, uma única lista encabeçada por Emanuel Costa.