Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre o risco de naufragar

O navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, está sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré, enquanto espera por rebocadores.
Um cargueiro está à deriva à saída da barra da Figueira da Foz e corre o risco de naufragar depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias, disse fonte portuária.

Em declarações à Lusa pelas 10:50 desta segunda-feira, 26 de janeiro, Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, explicou que o navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, está sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré, enquanto espera por rebocadores que terão de se deslocar do porto de Leixões, por não existirem na Figueira da Foz ou em Aveiro.

“O navio está sem leme. Neste momento, está à deriva. Está a tentar manter algum rumo, navegando ao contrário, está a andar para trás, o que é contraproducente, mas é a única solução que ele [o comandante] tem, para tentar dominar o navio, até que alguém venha em socorro”, afirmou Paulo Mariano.

Classificou a situação como “a tempestade das tempestades”, avisando para o perigo de o cargueiro de 89 metros naufragar, com o previsto agravamento das condições do mar: “Porque, se ele começar a meter água na casa das máquinas, está sujeito a ir ao fundo. Estamos aqui na iminência, e não estou a exagerar, de acontecer uma tragédia”, alertou.

