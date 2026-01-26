Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre o risco de naufragar

Um cargueiro está à deriva à saída da barra da Figueira da Foz e corre o risco de naufragar depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias, disse fonte portuária.Em declarações à Lusa pelas 10:50 desta segunda-feira, 26 de janeiro, Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, explicou que o navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, está sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré, enquanto espera por rebocadores que terão de se deslocar do porto de Leixões, por não existirem na Figueira da Foz ou em Aveiro.“O navio está sem leme. Neste momento, está à deriva. Está a tentar manter algum rumo, navegando ao contrário, está a andar para trás, o que é contraproducente, mas é a única solução que ele [o comandante] tem, para tentar dominar o navio, até que alguém venha em socorro”, afirmou Paulo Mariano.Classificou a situação como “a tempestade das tempestades”, avisando para o perigo de o cargueiro de 89 metros naufragar, com o previsto agravamento das condições do mar: “Porque, se ele começar a meter água na casa das máquinas, está sujeito a ir ao fundo. Estamos aqui na iminência, e não estou a exagerar, de acontecer uma tragédia”, alertou.