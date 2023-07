Carcavelos tem o novo centro de saúde

Foi inaugurado esta quarta-feira o novo Centro de Saúde de Carcavelos, pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, e pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

A obra representou um investimento de 7 milhões de euros e irá beneficiar 25.000 pessoas. Além de reunir as quatro valências de cuidados de saúde primários, terá um espaço público destinado à população local, utentes e funcionários. Para tal, foi criada uma Praça/Jardim de mediação entre o novo edifício e as habitações adjacentes existentes. Este constitui o elemento principal do projeto.

"Este não é um simples Centro de Saúde, é muito mais do que isso. É que além de reunir quatro valências de cuidados de saúde primários, o Polo de Saúde de Carcavelos e espaço público adjacente são um lugar de vida social, pensado para a população, com uma grande praça/jardim", referiu o Presidente da Câmara de Cascais num comunicado.

Unidade de Saúde Familiar (USF), Serviço Permanente (SP), Equipa de Tratamento (ET) de Comportamentos Aditivos e Dependências e Serviço de Psiquiatria são as quatro valências deste Polo de Saúde, que vai ter um parque de estacionamento com 267 lugares.

O edifício contempla um total de 56 gabinetes médicos, distribuídos por 24 para a USF e SP, 18 gabinetes para a ET e 14 para o Serviço de Psiquiatria.

Tendo em conta o Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas de Cascais, o edifício terá produção autónoma de eletricidade através de painéis fotovoltaicos nas coberturas, assim como o aquecimento de água através de painéis solares térmicos.

Com uma área de construção de 2.050 m2 e de estacionamento de 13.000 m2, a obra arrancou no início de 2022. Envolveu um investimento elegível de 2,8 milhões de euros, tendo sido apoiada em 2,3 milhões euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Lisboa 2020.