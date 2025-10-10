Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Candidata independente à junta de freguesia de Pombal atropelada no último dia de campanha
Sociedade

Candidata independente à junta de freguesia de Pombal atropelada no último dia de campanha

Cátia Sousa, uma professora de 46 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de Leiria.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Uma das candidatas que integra a lista do movimento Pombal Independentes à Junta de Freguesia de Pombal, Cátia Sousa, foi atropelada esta sexta-feira (10 de outubro) de manhã Largo de São Pedro, em Almagreira, concelho de Pombal, tendo sofrido ferimentos graves.

A informação foi divulgada através das redes sociais do movimento independente. "Infelizmente, por volta do meio dia a nossa amiga Cátia Sousa foi atropelada por um veículo pesado em Almagreira enquanto estávamos em campanha e ficou com ferimentos com alguma gravidade. Felizmente o socorro foi imediato e está já a dar entrada no Hospital de Leiria. Neste momento o mais importante é que a Cátia recupere o mais rapidamente possível. Como devem entender, as nossas atividades de campanha estão suspensas. Estamos todos com a Cátia nesta hora difícil e acreditamos que vai ficar bem! Peço que as vossas preces ajudem a nossa amiga neste momento", pode ler-se.

Cátia Sousa tem 46 anos e é professora. Atravessava uma estrada quando foi atropelada por um pesado de mercadorias.

Autárquicas
Pombal
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt