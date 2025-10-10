Candidata independente à junta de freguesia de Pombal atropelada no último dia de campanha

Uma das candidatas que integra a lista do movimento Pombal Independentes à Junta de Freguesia de Pombal, Cátia Sousa, foi atropelada esta sexta-feira (10 de outubro) de manhã Largo de São Pedro, em Almagreira, concelho de Pombal, tendo sofrido ferimentos graves.A informação foi divulgada através das redes sociais do movimento independente. "Infelizmente, por volta do meio dia a nossa amiga Cátia Sousa foi atropelada por um veículo pesado em Almagreira enquanto estávamos em campanha e ficou com ferimentos com alguma gravidade. Felizmente o socorro foi imediato e está já a dar entrada no Hospital de Leiria. Neste momento o mais importante é que a Cátia recupere o mais rapidamente possível. Como devem entender, as nossas atividades de campanha estão suspensas. Estamos todos com a Cátia nesta hora difícil e acreditamos que vai ficar bem! Peço que as vossas preces ajudem a nossa amiga neste momento", pode ler-se..Cátia Sousa tem 46 anos e é professora. Atravessava uma estrada quando foi atropelada por um pesado de mercadorias.