Campanha de "phishing" que usa logótipo do Supremo

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) alertou este sábado para uma mensagem de 'phishing' que está a circular nas plataformas eletrónicas, simulando uma pretensa comunicação, e que usa abusivamente um logótipo oficial antigo do STJ.

"A mensagem é falsa, está inserida numa campanha de 'phishing' e constitui uma quebra de segurança para os utilizadores da Internet e do correio eletrónico que a ela respondam. A mensagem tem como único propósito a prática de crime de acesso ilegítimo e a possível captura de dados pessoais das vítimas", adverte o STJ, em comunicado.

Segundo adianta o STJ, a intrusão passa pela infeção com vírus ou software malicioso (malware) ou até usando a recolha de dados pessoais aquando da resposta e pode ocorrer em qualquer sistema informático (PC, Tablet ou Telemóvel).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Aconselham-se os destinatários deste email fraudulento a não executar qualquer comando que a mensagem proponha, a bloquear imediatamente o remetente, a reportar o spam e a apagar a mensagem. Não devem clicar em `links´ dela constantes ou abrir qualquer anexo remetido com este tipo de emails nem efetuar qualquer tipo de resposta", diz ainda o STJ.

De acordo com as boas práticas e de forma a não ser vítima de 'phishing', o STJ recomenda, assim, que os utilizadores de plataformas digitais nunca acedam a links ou anexos de emails que se vislumbrem desconhecidos ou suspeitos.

Lembra ainda que observando as características da mensagem (aspeto, eventuais erros ortográficos, argumentos persuasivos, que contenham ofertas generosas e despropositadas, entre outras pouco reais), os utilizadores digitais reconhecerão a possibilidade de a mensagem ser falsa.

"Cuidado com notícias e ofertas sensacionalistas que são usualmente usadas para captar atenção! Não se deixe guiar pelo tom ameaçador ou alarmista da mensagem! Se não participou em concursos não é normal receber prémios ou produtos! Em regra, ninguém oferece produtos abaixo do preço que é praticado pelo mercado! As instituições credíveis e sérias não utilizam estes meios/formas para comunicar com os seus clientes, privilegiando sempre uma comunicação mais direta e personalizada!", são outros conselhos deixados pelo STJ face aos perigos decorrentes do 'phishing'.

Em caso de dúvida, o STJ aconselha ainda as pessoas a contactar previamente, por telefone, a empresa ou instituição cujo nome está a ser utilizado e a passar este alerta a familiares, amigos e outras pessoas próximas, para evitar que também elas sejam vítimas.