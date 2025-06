Há 10 municípios sob investigação a alegada fraude em análises de água

A câmara municipal de Macedo de Cavaleiros emitiu um comunicado em que confirma ter sido alvo de buscas da Polícia Judiciária e garante estar colaborante com as autoridades. O município explicou num comunicado emitido hoje ao início da tarde que as buscas foram "no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público - DIAP Regional do Porto, alegadamente relacionado com suspeitas de adulteração de análises de água destinada ao consumo humano".