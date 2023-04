Cadáver de homem encontrado a boiar em praia de Ovar

O corpo de um homem foi hoje encontrado a boiar no mar numa praia de Ovar, no distrito de Aveiro, perto da zona onde desapareceu na passada terça-feira um jovem, informou fonte da Capitania do porto local.

"Efetivamente foi encontrado um corpo perto da zona onde desapareceu o jovem brasileiro, mas agora é preciso haver uma confirmação de que realmente é ele para não darmos falsas expectativas principalmente aos familiares", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

Segundo o mesmo responsável, o cadáver foi encontrado cerca das 16:00 por um popular e um grupo de surfistas, numa zona situada "ligeiramente a norte da praia de Cortegaça sul".

Questionado se o corpo poderá ser o do jovem brasileiro que desapareceu naquela zona na terça-feira, Conceição Dias diz que "existe essa probabilidade", mas aguarda pelo reconhecimento do corpo para confirmar a identificação.

Pelas 17:00, as autoridades aguardavam no local a chegada da delegada do saúde, a fim de proceder à remoção do corpo para o Instituto de Medicina Legal onde será feito o reconhecimento.

O jovem de 25 anos desapareceu no mar numa zona entre a praia de Cortegaça Sul e a praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar cerca das 16:00 de terça-feira.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o jovem entrou na água com um amigo, que conseguiu sair pelos próprios meios, e terá entrado em dificuldade, acabando por ser arrastado pelo mar. O alerta foi dado por um terceiro amigo que ficou no areal.

As buscas foram iniciadas de imediato com a participação de cerca de 40 operacionais, apoiados por um helicóptero da Força Aérea, três motas de água, uma lancha da Estação Salva-Vidas de Aveiro e outra dos Bombeiros de Espinho, além de elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros em terra.

Na quarta-feira, a operação decorreu no mar e em terra, numa área com cerca de 100 quilómetros quadrados, e contou com o reforço do navio hidrográfico D. Carlos I da Marinha Portuguesa, que fez buscas numa área mais afastada da costa.