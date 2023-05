Cabeça decapitada foi encontrada no mato na Azambuja

Uma cabeça decapitada foi encontrada, esta quinta-feira, numa zona de mato na Azambuja, no distrito de Lisboa, de acordo com o JN. As autoridades estão a investigar se pertence ao cadáver, cujo tronco e membros foram encontrados em locais distintos no Cadaval entre esta terça e quarta-feira. A cabeça foi transportada para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiada.

Refira-se que na terça-feira foi encontrado um corpo humano, sem membros e cabeça, dentro de um saco numa zona de mato em Pera Moniz, no Cadaval, tendo este este sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, onde foi submetido a autópsia.

Durante a tarde de quarta-feira foram encontradas outras partes do corpo, como os membros superiores e inferiores também em sacos.

Ainda não são conhecidas detenções nem a identidade do cadáver.