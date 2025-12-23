Caças F-16 da Força Aérea vão sobrevoar algumas regiões para desejar Feliz Natal

Uma parelha de aviões caça F-16M da Força Aérea vai sobrevoar esta quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 10h03, algumas regiões de Portugal Continental, para desejar um Feliz Natal à população."Sendo este um dia muito especial para todos, a Força Aérea reservou para este dia as últimas horas de voo de treino necessárias para manter as qualificações e proficiência dos militares, reforçando o compromisso de salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea", explica a Força Aérea em comunicado.Os caças vão começar por cidades como Figueira da Foz, Coimbra, Aveiro, Porto, Viana do Castelo, Braga, Chaves, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Santarém, Lisboa, Setúbal, Sines, Portimão, Faro, Beja, Évora, Estremoz, Portalegre e Castelo Branco, terminando em Leiria às 11h30..A Força Aérea explica que parte ou a totalidade da rota poderá sofrer alterações em função das condições meteorológicas.