Câmara de Lisboa cria equipa de missão para estudar novo sistema tecnológico do elevador da Glória

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira a criação de uma equipa de missão para estudar o futuro sistema tecnológico do elevador da Glória, em articulação com a Carris. O grupo reúne representantes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), da Ordem dos Engenheiros e do Instituto Superior Técnico (IST), e terá a sua primeira reunião na próxima semana, escreve a agência Lusa.A decisão surge na sequência do acidente de 3 de setembro, quando o ascensor da Calçada da Glória descarrilou, provocando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros. Em comunicado, a autarquia, liderada por Carlos Moedas (PSD), sublinha que o objetivo é “conceber um novo sistema tecnológico” que garanta a segurança sem comprometer o valor histórico e cultural do elevador.O presidente da câmara afirmou que, para além do apuramento de responsabilidades pela tragédia, é necessário “olhar para a frente” e preparar soluções para devolver confiança aos lisboetas e visitantes. Entre as medidas já aprovadas pelo executivo municipal estão também a criação de um fundo de apoio às vítimas e a construção de um memorial coletivo em homenagem às pessoas que perderam a vida no acidente..Elevador da Glória. PSD/CDS-PP na Câmara de Lisboa propõe novo sistema tecnológico para garantir segurança