O Elevador destruído na passada quarta-feira está na posse da PJ, para perícias
Sociedade

Câmara de Lisboa cria equipa de missão para estudar novo sistema tecnológico do elevador da Glória

Carlos Moedas defende que, além do apuramento de responsabilidades pela tragédia, é necessário “olhar para a frente” e preparar soluções para devolver confiança aos lisboetas e visitantes.
Rui Frias
A Câmara Municipal de Lisboa anunciou esta quinta-feira a criação de uma equipa de missão para estudar o futuro sistema tecnológico do elevador da Glória, em articulação com a Carris. O grupo reúne representantes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), da Ordem dos Engenheiros e do Instituto Superior Técnico (IST), e terá a sua primeira reunião na próxima semana, escreve a agência Lusa.

A decisão surge na sequência do acidente de 3 de setembro, quando o ascensor da Calçada da Glória descarrilou, provocando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros. Em comunicado, a autarquia, liderada por Carlos Moedas (PSD), sublinha que o objetivo é “conceber um novo sistema tecnológico” que garanta a segurança sem comprometer o valor histórico e cultural do elevador.

O presidente da câmara afirmou que, para além do apuramento de responsabilidades pela tragédia, é necessário “olhar para a frente” e preparar soluções para devolver confiança aos lisboetas e visitantes. Entre as medidas já aprovadas pelo executivo municipal estão também a criação de um fundo de apoio às vítimas e a construção de um memorial coletivo em homenagem às pessoas que perderam a vida no acidente.

Elevador da Glória. PSD/CDS-PP na Câmara de Lisboa propõe novo sistema tecnológico para garantir segurança
Lisboa
Elevador da Glória

