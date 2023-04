Burla no Facebook engana 14 mil pessoas em nome do Zoo de Lisboa

Perto de 14 mil pessoas foram enganadas numa conta na rede Facebook que partilhou um falso passatempo que envolve o Jardim Zoológico de Lisboa.

O concurso que implicava ganhar bilhetes grátis para o Zoo já burlou pelo menos 100 pessoas, que contactaram a instituição a questionar a veracidade da iniciativa. No entanto, este número poderá aumentar.

Quem alertou para a prática desde crime foi o próprio Jardim Zoológico de Lisboa, que garantiu tratar-se de uma página do Facebook falsa, criada apenas para enganar o público.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a instituição, o passatempo tinha como intuito celebrar o aniversário do Zoo, oferecendo quatro bilhetes a cada 10 vencedores. Para ganhar os bilhetes, as vítimas teriam de comentar a publicação e, após receberem a confirmação de que eram vencedores, indicavam "os dados do cartão [bancário], a fim de ser cobrado 2 euros de envio da oferta" dos bilhetes.

Nesse sentido, o Jardim Zoológico de Lisboa, informa que "não está a realizar nenhum passatempo no Facebook" e que a conta é falsa. A instituição alerta ainda que apenas realiza passatempos através do seu site ou através do Instagram: @jardimzoologico_oficial.