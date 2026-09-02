Britânica de 34 anos assassinada a golpes de tesoura num aparthotel em Albufeira

Uma turista britânica de 34 anos foi esfaqueada até à morte pelo companheiro ao final da tarde de terça-feira, dia 1 de setembro, no corredor de uma estância turística na Balaia, em Albufeira, avançou a cadeia de televisão Sky News.

O crime ocorreu cerca das 18h30 no aparthotel Alfagar Alto da Colina. De acordo com os media internacionais, o casal ter-se-á envolvido numa discussão violenta no interior do quarto que ocupava, tendo o agressor perseguido a mulher até ao corredor do 2.º piso, onde desferiu múltiplos golpes com recurso a uma tesoura.

O episódio violento terá sido presenciado pela filha do casal, de apenas 4 anos. O alerta de emergência deu entrada às 18h42, mobilizando os Bombeiros Voluntários de Albufeira e meios diferenciados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). À chegada dos socorristas, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e com lesões graves, acabando o óbito por ser declarado ainda no local, após tentativas frustradas de reanimação.

Militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) procederam à detenção do suspeito – também de nacionalidade britânica e com 34 anos –, que se encontrava coberto de sangue e não ofereceu resistência.

A investigação passou para a Diretoria de Faro e Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária (PJ), que procedeu à apreensão da arma e à recolha de prova pericial. O suspeito aguarda comparência perante o juiz de Instrução Criminal para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

A criança foi retirada do local e colocada sob proteção de emergência e acompanhamento psicológico das autoridades de infância. Em Londres, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico (FCDO) confirmou que se encontra a prestar assistência consular direta aos familiares da vítima.