Bombeiros pedem audiência urgente ao primeiro-ministro

Os bombeiros vão pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro e aos grupos parlamentares para apresentar propostas sobre o setor, anunciaram esta terça-feira, 13 de janeiro, três associações representativas, recusando responsabilidade destes profissionais no atual estado do socorro pré-hospitalar.“Ficou decidido nós pedirmos uma audiência, com caráter urgente, ao primeiro-ministro e a todos os grupos parlamentares, no sentido de lhes fazer ver aquilo que são as nossas preocupações”, disse o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais.Em declarações aos jornalistas, no final da reunião entre a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Fernando Curto explicou que o objetivo é “reforçar e organizar melhor o socorro em Portugal”, de modo a “garantir que as populações confiam ainda mais nos bombeiros”.Segundo Fernando Curto, os bombeiros “não têm nada a ver com toda a problemática com a situação pré-hospitalar”.O Governo “tem de pensar um pouco, com estas organizações e com os bombeiros, o que fazer a partir de hoje na orgânica dos serviços, no socorro às populações, na situação de doentes normais para o socorro”, defendeu.Questionado sobre que medidas serão propostas, o responsável disse que as associações preferem apresentá-las primeiro ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas não excluiu que possa estar em causa uma taxa sobre as macas retidas nos hospitais ou a criação de uma central única para a coordenação das ambulâncias, afirmando que estão em cima da mesa “todas as propostas que valorizem o trabalho dos bombeiros”.Salientou, no entanto, que é urgente alterar a Lei de Bases da Proteção Civil, mas também “a questão do comando único, a questão do socorro que é preciso prestar, uma maior articulação com a saúde e com os bombeiros”.As associações defendem que a Lei de Bases da Proteção Civil “seja aprovada antes da Lei de Bases da Saúde ou de outra qualquer” porque “quem presta diariamente o socorro, quem está na primeira linha, são os bombeiros”, acrescentou.Fernando Curto afirmou que as três associações “estão preocupadíssimas com os bombeiros”, com a carreira destes profissionais, mas também com o trabalho das associações e o seu financiamento, além da resposta que é preciso garantir à “pessoa que chega ao quartel para socorrer”.Admitiu que os bombeiros sentem que não têm sido ouvidos pelo poder político tanto quanto desejariam e lamentou o silêncio dos secretários de Estado da Saúde e da Proteção Civil, acrescentando que os bombeiros “estão todos muito cansados daquilo que não se faz”. .Ambulâncias de reforço estacionadas na Liga dos Bombeiros foram acionadas 16 vezes no fim de semana