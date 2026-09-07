Bernie Ecclestone: “Eu tinha uma arma que estava a trazer da Suíça para Portugal para tiro aos pratos. É tão simples quanto isso”

O empresário britânico Bernie Ecclestone confirmou ao jornal Daily Mail que transportou uma shotgun no seu jato privado desde a Suíça até Portugal, tendo sido intercetado pelas autoridades portuguesas no Aeródromo de Tires, em Cascais. O antigo responsável máximo da Fórmula 1, de 95 anos, adiantou ao jornal britânico que a arma se destina à prática do tiro aos pratos e admitiu que não tinha consigo a documentação exigida para a posse da arma.

Ecclestone descreveu o episódio como uma "sucessão de irritações" [wall-to-wall aggravation, na expressão original em inglês], que o levaram a ficar retido durante algumas horas. “Eu tinha uma arma que estava a trazer da Suíça para Portugal para tiro aos pratos. É tão simples quanto isso”, reiterou Ecclestone. Segundo o empresário, todas as armas que mantém em casa na Suíça estão licenciadas, mas não viajou para Portugal com o documento respetivo.

“Eu disse-lhes que nunca viajo com documentos desse género, praticamente nenhuns documentos”, contou, acrescentando que passou pela alfândega à chegada sem problemas, mas foi posteriormente abordado por um agente [um elemento da Autoridade Tributária e Aduaneira, ao que apurou o DN] que lhe pediu para revistar a bagagem e que encontrou então a arma em causa.

“Demorou horas, mas penso que resolvemos a situação, apesar do incómodo”, afirmou o antigo patrão da F1.

O empresário, de 95 anos, que divide atualmente o seu tempo entre Portugal e a Suíça, mantém uma residência em Cascais e é proprietário de um jato privado Dassault Falcon 7X, avaliado em cerca de 40 milhões de euros.

Em 2022, Ecclestone já tinha sido retido no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, no Brasil, por posse ilegal de uma pistola calibre 32. Na altura, alegou às autoridades brasileiras que era dono da arma, mas afirmou desconhecer que esta se encontrava na sua bagagem. Pagou uma fiança de 6.060 reais (cerca de mil euros) e acabou por deixar o país num voo privado.

* notícia atualizada às 18.10, com as declarações de Bernie Ecclestone