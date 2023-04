Bebidas e iogurtes vegetais incluídas na lista de produtos com IVA a 0%

A isenção do IVA no cabaz de bens essenciais vai vigorar de 18 de abril a 31 de outubro, de acordo com uma proposta de alteração apresentada pelo PS e esta terça-feira aprovada pelos deputados nas votações na especialidade.

A Comissão de Orçamento e Finanças votou esta terça-feira na especialidade a proposta do Governo que isenta de IVA um cabaz de bens alimentares, bem como as propostas apresentadas pelos vários partidos, sendo que além da do PS, relativa à vigência da medida, apenas foram aprovadas propostas do BE e PAN que adicionam à lista as bebidas vegetais e uma do PSD que sobre os produtos dietéticos destinados à nutrição entérica. De fora ficaram produtos como soja, tofu, tempeh e seitan.

O PAN esclarece que em causa estão as "bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e laticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas", que salienta que a alteração da medida vai "cerca de um milhão de pessoas em Portugal que adotaram uma dieta de base vegetal e/ou as pessoas que são intolerantes à lactose".

Durante a votação o PSD viu ainda ser aprovada uma proposta que adiciona os leites fermentados à categoria dos laticínios.