O comboio de tempestades do início de 2026 causou 5,3 mil milhões de euros em prejuízos, segundo as contas do Governo.
O comboio de tempestades do início de 2026 causou 5,3 mil milhões de euros em prejuízos, segundo as contas do Governo.Reinaldo Rodrigues
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Barómetro DN/Aximage. País está preparado para fenómenos extremos? Só 15% acreditam que sim

Residentes nas zonas mais atingidas pelo comboio de tempestades do início do ano são os mais pessimistas.
Pedro Sequeira
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