O comboio de tempestades do início de 2026 causou 5,3 mil milhões de euros em prejuízos, segundo as contas do Governo. Reinaldo Rodrigues

Sociedade Barómetro DN/Aximage. País está preparado para fenómenos extremos? Só 15% acreditam que sim Residentes nas zonas mais atingidas pelo comboio de tempestades do início do ano são os mais pessimistas.