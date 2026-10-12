Barómetro DN/Aximage. País está preparado para fenómenos extremos? Só 15% acreditam que sim

O grau de confiança dos portugueses na capacidade que o País tem para dar resposta a fenómenos climáticos extremos é baixo. Segundo o barómetro DN/Aximage de outubro, apenas 15% dos inquiridos consideram que Portugal está “bem” (12%) ou “muito bem” (3%) preparado para enfrentar este tipo de situações, contra os 81% que se mostram pessimistas, divididos entre os que veem o País “mal preparado” (55%) ou “muito mal preparado” (26%) – houve ainda 5% que não manifestaram opinião. .Por fenómeno climático extremo entendem-se eventos meteorológicos ou climatológicos fora dos padrões normais de uma determinada região e com intensidade, frequência ou duração superiores aos registos históricos. Nestes incluem-se, entre outros, inundações súbitas, ondas de calor ou frio extremo, fogos florestais de grande dimensão, ou episódios de vento e chuva anormalmente intensos, como os que afetaram Portugal no início do ano, no então designado “comboio de tempestades” (Kristin, Ingrid, Joseph, Leonardo e Marta), causando prejuízos que o Governo estimou em aproximadamente 5,3 mil milhões de euros. Na altura, as regiões mais afetadas foram a zona Centro e alguns concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML). De acordo com o barómetro, cujo trabalho de campo decorreu a 6 e 7 de outubro, com 501 entrevistas, é precisamente nestas duas regiões que os inquiridos se mostram menos confiantes na capacidade de resposta nacional. Na AML, apenas 9% consideram que o País está “bem” (8%) ou “muito bem” (1%) preparado, uma percentagem ligeiramente inferior à registada na zona Centro – 12%, divididos entre “bem” (7%) e “muito bem” (5%). Em nenhuma região vinga o sentimento de confiança, mas, ainda assim, é no Norte que há mais otimismo, pois mais de um quinto dos residentes inquiridos (23%) acredita que o País está preparado para as intempéries.Fazendo zoom aos dados, há mais mulheres (16%) do que homens (13%) convictos de uma resposta positiva. Os cidadãos mais velhos são os mais pessimistas (84% consideram o Portugal mal ou muito mal preparado), sendo que nenhum dos inquiridos com 65 anos ou mais escolheu a opção “muito bem”.Quando se observam as respostas por status social, é no escalão mais baixo que a ideia de boa preparação encontra mais eco (20%). E por preferência política, os eleitores do Chega são os únicos onde o grau de preocupação não ultrapassa os 80% – 78%, divididos entre um País “mal” (46%) ou “muito mal” (32%) preparado.FICHA TÉCNICAObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage, Lda., para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 501 entrevistas CAWI; 245 homens e 256 mulheres; 107 entre os 18 e os 34 anos, 133 entre os 35 e os 49 anos, 140 entre os 50 e os 64 anos e 121 para os 65 e mais anos; Norte 175, Centro 108, Sul e Ilhas 78, Área Metropolitana de Lisboa 140.Técnica: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 6 e 7 de outubro de 2026. Taxa de resposta: 93,30% Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%.Responsabilidade do estudo: Aximage, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.