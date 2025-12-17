Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Avião aterra de emergência em Faro devido a problema técnico
Sociedade

O aparelho da Jet2 seguia para as Canárias, quando foi obrigado a declarar emergência.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um Boeing 737 da companhia aérea low-cost britânica Jet2 aterrou de emergência, na manhã desta quarta-feira, 17 de dezembro, no aeroporto de Faro devido a um problema técnico.

O site Flight Radar, que mostra a rota do avião que ligava Londres a Fuerteventura, nas ilhas espanholas das Canárias, indica que o aparelho voltou para trás quando já tinha sobrevoado o território português, para aterrar no aeroporto de Faro, onde às 11h40 ainda se encontrava.

Uma fonte do comando distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) do Algarve disse à Lusa que "o alerta foi dado pelo comandante da aeronave às 10h24", que aterrou "em segurança pelas 10h47".

Como é habitual nestas circunstâncias de problema técnico, o aeroporto de Faro esteve em alerta máximo até à aterragem em segurança do avião da Jet2, onde seguiam 179 pessoas a bordo. 

"Face à declaração de emergência do comandante, foi ativado o Plano Prévio de Intervenção para o aeroporto Gago Coutinho, no seu nível vermelho, um plano preventivo que define e mobiliza vários meios da Proteção Civil", revelou a mesma fonte à Lusa, acrescentando que foram mobilizados 94 operacionais com o apoio de 41 veículos.

