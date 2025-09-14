Autoras de "Uma Aventura" explicam SNS aos mais jovens em novo livro ilustrado

Autoras da coleção “Uma Aventura”, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães lançam agora um novo livro dirigido aos jovens que conta a história do Serviço Nacional de Saúde, que celebra 46 anos na segunda-feira, 15 de setembro. “A Saúde é para todos! O Serviço Nacional de Saúde” é o título da obra que apresenta aos mais novos o SNS através de histórias e números que mostram a importância da sua criação, em 1979, na promoção de hábitos de vida saudável, na prevenção doenças e no acesso a “cuidados de saúde gratuitos e de alta qualidade”. “Foi um grande desafio”, porque fala de temas que “não são fáceis de transmitir” aos jovens, Isabel Alçada afirmou à agência Lusa, na véspera do lançamento do livro, no Dia do SNS. “São assuntos relacionados com questões sociais ou são muito abstratos, e os jovens acabam por se interessar por outras coisas e não por aquilo que lhes estamos a propor”, explicou. Por isso, as autoras encontraram nas histórias “uma forma de chamar a atenção [dos jovens] para o papel importantíssimo do Serviço Nacional de Saúde”. Com ilustrações de Pedro Brito, o livro apresenta quatro histórias - “Dinis e o seu estojo verde”, “Um cansaço bom”, “Atchim” e “Caso de acidente”, que alertam para a importância da higiene oral, do exercício físico, da prevenção de doenças contagiosas como a gripe e como agir em caso de acidente para “beneficiar melhor” do que o SNS e o INEM oferecem. Isabel Alçada explicou que o objetivo é que os mais novos se identifiquem com as personagens e as situações relatadas, ou reconheçam experiências vividas por amigos, e pensem sobre elas. “Não é só pensar, porque o SNS não é só uma questão teórica e intelectual, é também a importância emocional do Serviço Nacional de Saúde”, realçou. Para a escritora, é essencial “compreender bem” aquilo que Portugal “tem de realmente único e fantástico”: Um SNS para todos, “praticamente gratuito, e com toda a ciência mais contemporânea ao serviço do tratamento das pessoas e da prevenção”. No livro, os jovens podem conhecer a história do SNS e ter uma ideia da sua real dimensão, através dos números apresentados, como os 6,2 milhões de atendimentos realizados nas urgências hospitalares em 2024, ano em que nasceram 64.503 bebés no SNS, onde trabalham 153.595 profissionais, a maioria enfermeiros (51.826) e médicos (33.040). A antiga ministra da Educação realçou ainda que Portugal tem um SNS e um sistema educativo com “condições excelentes” para que todo os portugueses possam beneficiar, num caso, de prevenção e tratamento e, no outro caso, de “formação adequada”. "Isso não acontece em muitos países”, alertou, apontando como exemplo os Estados Unidos, considerados muito desenvolvidos, mas que não dispõem de “um serviço de [saúde] de alto nível científico e para todos” como o português.