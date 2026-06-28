Autocarro com 30 passageiros a bordo arde na A8. Apenas um ferido ligeiro

Um autocarro da Rede Expressos incendiou-se este domingo, 28 de junho, na Autoestrada 8 (A8), na zona de Lousa, concelho de Loures, obrigando à intervenção dos bombeiros e ao corte de trânsito naquela via.Apesar de o autocarro ter sido totalmente consumido pelas chamas, não há registo de feridos graves entre os cerca de 30 passageiros que seguiam a bordo e apenas uma pessoa necessitou de assistência médica no local, na sequência da inalação de fumo, não tendo sido necessário o seu transporte para uma unidade hospitalar. Quando os operacionais chegaram ao local, todos os ocupantes já tinham abandonado o autocarro pelos próprios meios, encontrando-se a viatura totalmente incendiada, de acordo com a CNN Portugal.A Rede Expressos confirmou que não houve vítimas e informou que os passageiros foram encaminhados para outras viaturas, adiantando ainda que todas as bagagens foram retiradas do autocarro antes de o fogo consumir a viatura. As circunstâncias que estiveram na origem do incêndio permanecem por esclarecer.O incêndio provocou corte da circulação automóvel na A8, no troço afetado, enquanto decorriam os trabalhos de combate às chamas e de remoção da viatura. No local estiveram cerca de duas dezenas de operacionais apoiados por várias viaturas de socorro.