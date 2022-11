Ativistas ambientais detidas à porta do ministério da Economia

Aos gritos de "Costa e Silva, demissão!", um grupo de jovens ativistas pelo clima colou as suas mãos à entrada do Ministério da Economia e acabou detido pela polícia.

O episódio deu-se depois de terminada a reunião entre o ministro António Costa Silva e alguns jovens ativistas que o ministro prometera receber esta terça-feira.

No final, o governante reconheceu que não conseguiu convencer os ativistas a reverem a exigência que apresentam em relação à demissão do ministro da Economia, a quem acusam de pertencer ao lóbi dos combustíveis fósseis.

"Recebi estes jovens porque o diálogo com os jovens tem que ser mantido, não podemos construir um futuro sem os jovens. Ouvi-os, porque é preciso acelerar respostas climáticas.

Temos um conjunto de iniciativas que lhes procurei apresentar. Mas eles não querem discutir estas questões, concentram-se no meu passado, no meu percurso, num conjunto de alegações erradas acerca da minha pessoa", disse António Costa Silva aos jornalistas.

Enquanto o ministro falava, a polícia deteve os estudantes que bloqueavam a entrada no ministério.