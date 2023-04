Aeroporto de Lisboa já reabriu. Problema com drone ultrapassado

A pista do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já está novamente a funcionar. Na manhã desta terça-feira, as aterragens em Lisboa estiveram suspensas entre as 10.45 e as 11.27 devido à presença de um drone sobre a Ponte 25 de Abril, a sul do aeroporto e, por isso, no corredor de aproximação à pista.

A presença do drone foi reportada, inicialmente, por pilotos que se aproximavam para aterrar em Lisboa. A informação foi depois confirmada ao DN por fonte da NAV.

Devido a este incidente, houve pelo menos seis voos a ser desviados para outros aeroportos nacionais, como Porto e Faro. Neste período, houve apenas um avião (KLM, vindo de Amesterdão, o primeiro a ficar em padrão de voo de espera) a aterrar em Lisboa por sua conta e risco.

Antes de divergir os voos, a NAV adiantava ao DN que havia a intenção de aterrar no sentido contrário (de norte para sul) ao que estava definido (de sul para norte). Tal não terá sido possível uma vez que os aviões aterram e descolam contra o vento e, neste caso, as condições não seriam as favoráveis para aterragens neste sentido.

A pista foi entretanto reaberta e as aterragens já acontecem normalmente. O incidente afetou só as chegadas, pelo que as descolagens e todo o aeroporto continuaram a funcionar durante este período.