Profissionais vão receber formação para funcionar com o novo sistema de gestão de listas de espera.
Profissionais vão receber formação para funcionar com o novo sistema de gestão de listas de espera. Arquivo
Sociedade

Até julho, quase um milhão de utentes esperavam pela primeira consulta, mais 25% do que em 2024

Avaliação da ERS às listas de espera do SNS até junho de 2025 indica que hospitais realizaram mais consultas e mais cirurgias, mas que havia mais utentes em espera e mais fora do tempo regulamentar. Administradores defendem que tal acontece “por serem precisas reformas profundas no acompanhamento do doente" e "não por mau desempenho do SNS". Coordenadora do SINACC acredita que novo sistema "vai ajudar a melhorar a situação".
