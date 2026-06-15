Rastreios são fundamentais para a prevenção de tumores e de outras doenças.
Rastreios são fundamentais para a prevenção de tumores e de outras doenças. Rui Manuel Fonseca- Arquivo Global Imagens
Sociedade

Até final do ano, todos os centros de saúde têm de estar equipados para fazer rastreios a cancro e diabetes

Ministério quer centros de saúde a dar mais resposta a rastreios ao cancro do cólon, colo do útero e reto e à retinopatia diabética, mas também quer que acompanhem doentes com apneia do sono - resposta dos hospitais é limitada. Tudo isto é assumido em dois despachos, publicados dia 15. No primeiro, ACSS, Direção Executiva e SPMS têm de equipar unidades com verbas do PRR. No segundo, ULS do Algarve e do Estuário do Tejo serão projetos-piloto.
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