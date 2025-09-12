Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Arrombam portas, escalam prédios e usam gazuas e ácido para entrar. Em seis meses, 2521 casas foram roubadas

PSP considera prioritária a investigação deste tipo de crime pelo "impacto que tem no sentimento de segurança dos cidadãos". Número de assaltos no primeiro semestre diminuiu face ao período homólogo.
Pedro Sequeira
A PSP registou no primeiro semestre deste ano 2521 furtos a casas, menos 103 do que em igual período de 2024 (menos 3,9%), tendo ainda realizado 66 detenções (as mesmas do período homólogo), anunciou esta sexta-feira, 12 de setembro, a força de segurança.

Em comunicado, a PSP refere que entre os métodos mais usados pelos ladrões para forçar a entrada nas habitações estão o "arrombamento de portas, fechaduras e janelas, recorrendo ao uso de gazuas, ferramentas ou ácido" e o "escalamento de andares, varandas a janelas". O furto sem arrombamento, por escalamento ou com recurso a chaves falsas, ou roubo de "área anexa à residência" são outros dos modos de atuação.

Em maio, o Relatório de Avaliação da Ameaça do Crime Grave e Organizado da União Europeia, elaborado pela Europol, referiu "o crescente impacto que os grupos organizados e itinerantes têm na criminalidade contra a propriedade". "Viajam de região para região e de país para país, com o objetivo de perpetrar este tipo de crimes, visando moradias e apartamentos, geralmente mantendo os mesmos métodos de introdução nas habitações", acrescenta a PSP.

Por isso, a polícia garante este tipo de crime "representa uma prioridade para efeitos de prevenção e investigação, pelos mais diversos motivos, entre os quais o impacto que tem no sentimento de segurança dos cidadãos". "Trata-se de um fenómeno que, para além de lesar o património, origina no proprietário/usufrutuário um sentimento de violação da sua privacidade, sendo também especialmente censurável para a maioria dos sistemas jurídicos, nos quais se inclui o português", explica.

A PSP, de resto, faz uma série de recomendações à população, do ponto de vista preventivo, que tanto passam pelo simples gesto de trancar a porta, como pelo comportamento nas redes sociais ou gestos simples que permitem dissuadir um eventual roubo . A saber:

- Fechar e trancar devidamente a porta da habitação sempre que sair de casa.

- Ao sair do seu prédio certificar-se sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada.

- Ter igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratar de portas e portões exteriores.

- Manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência.

- Não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de sua casa.

- Não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter as joias guardadas em cofres.

- Anotar dados sobre pessoas ou veículos suspeitos que detete na sua rua e transmitir essas informações à PSP.

- Comunicar à Polícia qualquer situação suspeita de que se aperceba junto à sua residência ou à residência dos seus vizinhos, ajudando-nos a garantir mais e melhor segurança.

A terminar a PSP "pela ainda à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento [...] e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s)", acrescenta.

com Lusa

