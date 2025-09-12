Arrombam portas, escalam prédios e usam gazuas e ácido para entrar. Em seis meses, 2521 casas foram roubadas

A PSP registou no primeiro semestre deste ano 2521 furtos a casas, menos 103 do que em igual período de 2024 (menos 3,9%), tendo ainda realizado 66 detenções (as mesmas do período homólogo), anunciou esta sexta-feira, 12 de setembro, a força de segurança.Em comunicado, a PSP refere que entre os métodos mais usados pelos ladrões para forçar a entrada nas habitações estão o "arrombamento de portas, fechaduras e janelas, recorrendo ao uso de gazuas, ferramentas ou ácido" e o "escalamento de andares, varandas a janelas". O furto sem arrombamento, por escalamento ou com recurso a chaves falsas, ou roubo de "área anexa à residência" são outros dos modos de atuação.Em maio, o Relatório de Avaliação da Ameaça do Crime Grave e Organizado da União Europeia, elaborado pela Europol, referiu "o crescente impacto que os grupos organizados e itinerantes têm na criminalidade contra a propriedade". "Viajam de região para região e de país para país, com o objetivo de perpetrar este tipo de crimes, visando moradias e apartamentos, geralmente mantendo os mesmos métodos de introdução nas habitações", acrescenta a PSP.Por isso, a polícia garante este tipo de crime "representa uma prioridade para efeitos de prevenção e investigação, pelos mais diversos motivos, entre os quais o impacto que tem no sentimento de segurança dos cidadãos". "Trata-se de um fenómeno que, para além de lesar o património, origina no proprietário/usufrutuário um sentimento de violação da sua privacidade, sendo também especialmente censurável para a maioria dos sistemas jurídicos, nos quais se inclui o português", explica.A PSP, de resto, faz uma série de recomendações à população, do ponto de vista preventivo, que tanto passam pelo simples gesto de trancar a porta, como pelo comportamento nas redes sociais ou gestos simples que permitem dissuadir um eventual roubo . A saber:- Fechar e trancar devidamente a porta da habitação sempre que sair de casa.- Ao sair do seu prédio certificar-se sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada.- Ter igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratar de portas e portões exteriores.- Manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência.- Não divulgar nas redes sociais as suas rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de sua casa.- Não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter as joias guardadas em cofres.- Anotar dados sobre pessoas ou veículos suspeitos que detete na sua rua e transmitir essas informações à PSP.- Comunicar à Polícia qualquer situação suspeita de que se aperceba junto à sua residência ou à residência dos seus vizinhos, ajudando-nos a garantir mais e melhor segurança.A terminar a PSP "pela ainda à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento [...] e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s)", acrescenta.com Lusa .Só 4% das casas em Portugal têm proteção contra assaltos .PSP captura gangue violento que fez mais de 100 assaltos