Aprovado calendário de acesso ao Ensino Superior. Candidaturas começam a 24 de julho

O despacho que aprova o calendário nacional de acesso e ingresso no Ensino Superior público para o ano letivo 2023/2024 foi publicado esta segunda-feira em Diário da República. É, assim, confirmada a antecipação do calendário, com as candidaturas a começarem a 24 de julho (1ª fase) e a terminarem a 25 de setembro (3ª fase).

Recorde-se que no ano letivo de 2022/23, o calendário de acesso ao Ensino Superior começou a 25 de agosto e terminou a 16 de outubro.

De acordo com o despacho, hoje publicado, até 31 de maio decorre a "submissão do pedido de admissão ao contingente prioritário para candidatos com deficiência pelos estudantes que não sejam titulares de atestado de incapacidade multiúso, que avalie incapacidade igual ou superior a 60 %."

No que se refere à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, as candidaturas decorrem entre 24 de julho e 7 de agosto, mas terminam a 31 de julho para os candidatos ao "contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros".

Os resultados desta 1º fase vão ser conhecidos a 26 de agosto, através da "disponibilização, por via eletrónica, às instituições de Ensino Superior, das listas de colocação". A 27 de agosto é feita a divulgação dos resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, indica ainda o despacho.

Entre 28 de agosto e 5 de setembro decorrem as candidaturas da 2ª fase, sendo que os resultados são divulgados a 17 de setembro.

A 3ª fase arranca a 22 de setembro e termina 25 do mesmo mês, com os resultados a serem conhecidos a 29 (com a disponibilização, por via eletrónica, às instituições de Ensino Superior, das listas de colocação) e 30 de setembro.

Veja aqui todas as datas do calendário de acesso e ingresso no Ensino Superior.