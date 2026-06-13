Apreendidas 30 armas de fogo e mais de 2800 munições em Paredes

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, apreendeu esta sexta-feira 12 de junho, 30 armas de fogo e mais de 2800 munições no cumprimento de um mandado de busca, no concelho de Paredes.Estas apreensões decorreram no cumprimento a um mandado de busca domiciliário, no âmbito de uma investigação por violência doméstica."No seguimento das diligências, apurou-se que a vítima, uma mulher com 35 anos, já havia abandonado a residência, juntamente com dois filhos menores, e que o suspeito, de 45 anos, é portador de licença de uso e porte de armas. O armamento apreendido como medida cautelar, está devidamente manifestado, e o processo encontra-se a decorrer na CPCJ de Paredes, na parte correspondente aos dois menores", informou a GNR num comunicado enviado às redações.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paredes.