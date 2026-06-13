Apreendidas 30 armas de fogo e mais de 2800 munições em Paredes
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Apreendidas 30 armas de fogo e mais de 2800 munições em Paredes

Estas apreensões decorreram no cumprimento a um mandado de busca domiciliário, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.
David Pereira
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O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, apreendeu esta sexta-feira 12 de junho, 30 armas de fogo e mais de 2800 munições no cumprimento de um mandado de busca, no concelho de Paredes.

Estas apreensões decorreram no cumprimento a um mandado de busca domiciliário, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

"No seguimento das diligências, apurou-se que a vítima, uma mulher com 35 anos, já havia abandonado a residência, juntamente com dois filhos menores, e que o suspeito, de 45 anos, é portador de licença de uso e porte de armas. O armamento apreendido como medida cautelar, está devidamente manifestado, e o processo encontra-se a decorrer na CPCJ de Paredes, na parte correspondente aos dois menores", informou a GNR num comunicado enviado às redações.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paredes.

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