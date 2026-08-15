Problema técnico afetou aplicação Gov.pt em iPhones durante algumas horas, mas já foi resolvido

A aplicação gov.pt esteve sem funcionar em iPhones e desapareceu da App Store durante algumas horas deste sábado, 15 de agosto, constatou o DN junto de vários utilizadores de aparelhos da Apple. Na App Store, a loja de aplicações para os sistemas operativos iOS, iPadOS e macOS, da Apple, uma mensagem indicava que esta "não está disponível no seu país ou região". Ao início da noite, no entanto, o problema foi resolvido e o funcionamento a aplicação reposto, depois de o DN ter dado notícia do problema.

No sistema Android não houve reporte de falhas.

Contactada pelo DN ao fim da tarde, fonte do Governo reconheceu "a existência de um problema técnico" e remeteu mais explicações para a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). O DN contactou a agência, que ao início da noite deu conta da resolução do problema, sem explicações adicionais.