Problema técnico afetou aplicação Gov.pt em iPhones durante algumas horas, mas já foi resolvido
A aplicação gov.pt esteve sem funcionar em iPhones e desapareceu da App Store durante algumas horas deste sábado, 15 de agosto, constatou o DN junto de vários utilizadores de aparelhos da Apple. Na App Store, a loja de aplicações para os sistemas operativos iOS, iPadOS e macOS, da Apple, uma mensagem indicava que esta "não está disponível no seu país ou região". Ao início da noite, no entanto, o problema foi resolvido e o funcionamento a aplicação reposto, depois de o DN ter dado notícia do problema.
No sistema Android não houve reporte de falhas.
Contactada pelo DN ao fim da tarde, fonte do Governo reconheceu "a existência de um problema técnico" e remeteu mais explicações para a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). O DN contactou a agência, que ao início da noite deu conta da resolução do problema, sem explicações adicionais.
A aplicação gov.pt é a app oficial da Administração Pública portuguesa que centraliza serviços digitais e documentos de identificação. Serve para guardar documentos com validade legal, gerir a Chave Móvel Digital (CMD) e assinar documentos digitalmente, permitindo aceder a todos os serviços públicos em Portugal, e" tem como objetivo facilitar as interações entre cidadãos e empresas e o Estado".
A Gov.pt reúne, num único espaço, 16 documentos essenciais, como o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução, o Cartão do Aluno e o Seguro Automóvel, sendo da responsabilidade da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP (ARTE), permitindo dispensar o uso de documentos físicos no dia a dia.
* notícia atualizada às 21.10