'Apagão' de milhares de horas trabalhadas do sistema leva a plenário geral de trabalhadores
'Apagão' de milhares de horas trabalhadas do sistema leva a plenário geral de trabalhadores

Em fevereiro, os enfermeiros exigiram em abaixo assinado o pagamento de horas extras. Na semana passada, os médicos ameaçaram recorrer ao tribunal. No dia 9, todos os trabalhadores da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental identificaram que “milhares de horas tinham saído do sistema informático”. Três sindicatos marcaram plenário geral para dia 16. A Administração diz que “histórico do registo de assiduidade” está integralmente acautelado.
