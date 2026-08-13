Açores proíbem caça ao pombo e feiras com aves devido à doença de Newcastle

Os Açores proibiram esta quinta-feira, 13 de agosto, a caça ao pombo e a realização de feiras com aves após ter sido detetada a doença de Newcastle, que apresenta “baixo risco” para os humanos, mas exige “cuidados”, segundo o Governo Regional.

“Esta semana foi detetado o vírus da doença de Newcastle em aves selvagens, nomeadamente na rola turca e no pombo-das-rochas. Como foi detetado no pombo-das-rochas, e para evitar qualquer transmissão e possibilidade de infeção no âmbito da alimentação porque o pombo é usado na alimentação humana, nós proibimos a caça até se verificarem condições”, afirmou à agência Lusa o secretário da Agricultura e Alimentação do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), António Ventura.

Segundo a publicação em Jornal Oficial, a proibição ao exercício da caça ao pombo-das-rochas, também conhecido por pombo comum, entra em vigor na sexta-feira e por tempo indeterminado em todas as ilhas da região.

“É uma doença que é muito viral para as aves e muito contagiosa entre aves. Tem efeitos no rendimento dos produtores das aves domésticas. Apresenta um baixo risco para a população, mas tem risco”, alertou o secretário regional.

António Ventura adiantou que foi emitido um “conjunto de medidas de vigilância e precaução”, tanto para avicultores como para a população em geral, recomendando a utilização de “equipamentos de proteção adequados” e a notificação de “mortalidades anormais” aos serviços oficiais.

De acordo com as orientações, os cadáveres das aves devem ser “enterrados com bastante profundidade” e as pessoas devem evitar tocar nos olhos e nariz após o “manuseamento das aves”.

“Queremos que os produtores evitem a todo o custo o contacto direto ou indireto das aves domésticas com aves selvagens. Por isso, estão proibidas as feiras e ajuntamentos de aves e estão proibidas as importações de zonas onde esta doença de Newcastle está identificada”, descreveu.

O governante salientou que a doença está a “surgir pela Europa”, dando como exemplo a situação de Espanha, e apelou à população para se manter “vigilante”.

“Embora sejam baixos, apresenta riscos. Das situações conhecidas, falam-se em conjuntivites e tosses. Nunca se sabe, até, se é sempre o mesmo vírus ou se houve algumas mutações. Apresenta sempre risco para os humanos. Temos de ter esse cuidado”, avisou.

A doença de Newcastle (DN), também conhecida por pseudopeste aviária, é bastante viral entre as aves e afeta todas as espécies avícolas, com “especial incidência para a galinha e o peru”, segundo a página da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária.