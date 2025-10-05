Açores: Nível de alerta no sistema vulcânico foi elevado na Terceira

O Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) dos Açores elevou o nível de alerta no sistema vulcânico a oeste da ilha Terceira, “em fase de instabilidade”. As informações foram dadas pelo próprio IVAR na sua página no Facebook. Na sequência da reunião ordinária sobre a atividade sismovulcânica em setembro, o Gabinete de Crise do IVAR refere que subiu o nível de alerta de V1 para V2 no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, “devido aos dados de deformação crustal”.O alerta V1 do IVAR refere-se a “atividade fraca, ligeiramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática”, enquanto o nível V2 se refere a um sistema vulcânico “em fase de instabilidade”, com “atividade moderada, claramente acima dos níveis de referência, de origem tectónica, hidrotermal e/ou magmática”. O IVAR decidiu ainda manter situação de alerta V2 no vulcão de Santa Bárbara, também na ilha Terceira. Na ilha Terceira, a atividade sísmica, “embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira”, diz ainda o IVAR.O instituto recorda ainda que o mês de setembro foi o de “maior atividade sísmica no ano de 2025”, e que “embora pouco intensa, continuou a registar-se alguma deformação crustal na área do vulcão de Santa Bárbara”.