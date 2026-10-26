Anthropic torna público processo de entrada em bolsa e alerta para riscos da IA. Riscos "podem aumentar"

A norte-americana Anthropic tornou esta segunda-feira, 26 de outubro, público o seu processo de entrada em bolsa, aguardado há várias semanas, que confirma o crescimento meteórico da 'startup' e insiste nos riscos associados à inteligência artificial (IA).

O grupo de São Francisco, criador do modelo de IA Claude, alcançou no primeiro semestre uma faturação de 16,3 mil milhões de dólares (cerca de 14,5 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), face a 4,6 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) em todo o ano de 2025.

Nunca uma empresa tinha alcançado tais receitas em apenas cinco anos de existência.

O documento não menciona uma avaliação, nem uma data de entrada no mercado em Wall Street, com vários media a apontarem para uma estreia em novembro.

Segundo os dados publicados hoje pela SEC, regulador dos mercados norte-americanos, a Anthropic ainda era largamente deficitária no primeiro semestre.

Mesmo excluindo um efeito contabilístico ligado à avaliação das ações do grupo, que pesou 72 mil milhões de dólares (64,2 mil milhões de euros) nas contas, a empresa continuou a registar prejuízos de 8,4 mil milhões (7,4 mil milhões de euros).

Ao contrário de alguns de seus concorrentes, como Google, Meta ou até mesmo a SpaceX (que controla a xAI), a Anthropic não pode contar com um fluxo de caixa proveniente de outras atividades.

Para garantir que dispõe de capacidade computacional suficiente para desenvolver seus modelos de IA, a empresa assumiu compromissos avultados com fornecedores de computação 'cloud' [nuvem].

Segundo o documento, no final de junho, esses compromissos totalizavam 265 mil milhões de dólares (236 mil milhões de euros), distribuídos ao longo de 20 anos — montante ao qual se somam contratos que não preveem um valor mínimo.