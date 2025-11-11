Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
ANAC diz que Ryanair deve abster-se de impedir embarques com cartões físicos e de cobrar taxa
ANAC diz que Ryanair deve abster-se de impedir embarques com cartões físicos e de cobrar taxa

Segundo a Autoridade Nacional de Aviação Civil, a companhia aérea também não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel.
A Ryanair deve abster-se de impedir o embarque de passageiros, com reserva confirmada, que não sejam portadores do cartão digital, bem como de impor taxas pela utilização do cartão físico, determinou a ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil.

“A ANAC comunicou à transportadora aérea em causa [Ryanair] que a mesma deverá efetivamente abster-se de qualquer comportamento que impeça o embarque de passageiros com reserva confirmada num voo (e check-in efetuado), pelo facto de os mesmos não serem portadores de cartão de embarque digital”, apontou, em comunicado.

Segundo a ANAC, a companhia aérea também não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel.

