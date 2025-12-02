Alunos dos 13 aos 18 estão a beber e a fumar menos. Mas jogam mais a dinheiro

Os alunos do ensino público com idades entre os 13 e os 18 anos estão a consumir menos bebidas alcoólicas e o tabaco. Em sentido contrário está o jogo a dinheiro que aumento, principalmente nos Açores.Estas são algumas das conclusões do Relatório Regional do ECATD-CAD 2024 da autoria do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), divulgado na manhã desta terça-feira (2 de dezembro).De acordo com os autores deste relatório registou-se em 2024 uma "redução do consumo de substâncias é um sinal encorajador, mas o aumento do jogo online e a iniciação precoce ao álcool e tabaco exigem respostas rápidas e eficazes”.O documento faz uma análise regional dos consumos destacando vários pontos chaves.No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas este desceu 11% a nível nacional, mas 40% dos alunos do Alentejo terão bebido no último mês.Esta região está em destaque também no que diz respeito ao consumo de tabaco: 36% dos jovens alentejanos fumam tabaco tradicional ou eletrónico. Já numa análise geral do país esse consumo reduziu 12% em relação aos dados anteriores.Um consumo que está a diminuir nas faixas etárias envolvidas - 13 e os 18 anos - é o de drogas ilícitas que terá caído para menos de metade. Por regiões, o Algarve e o Alentejo continuam a ter as maiores prevalências de canábis.Em destaque está também o início precoce dos jovens na ingestão de bebidas alcoólicas: 37% dos alunos do Algarve e Alentejo começaram a beber aos 13 anos ou menos.Em sinal contrário está o jogo a dinheiro que subiu 3% no país e triplicou nos Açores desde 2019.Os Açores lideram também no jogo eletrónico com 38% dos alunos a jogar quatro ou mais horas por dias em que não estão na escola.Já o Norte e a Madeira apresentam os valores mais baixos em quase todos os indicadores..Jovens portugueses começam a beber mais cedo e com mais situações de embriaguez severa.Álcool, tabaco e sedativos mais usados por raparigas e drogas ilícitas por rapazes