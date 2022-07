Alunos de mérito são recebidos por Marcelo e Cavaco Silva

"Educar para a Paz" é o objetivo do Boot Camp EPIS 2022 que se realiza de 4 a 8 julho, em Lisboa, com a participação de 40 alunos reconhecidos pelo seu mérito académico, que foram acompanhados pela EPIS - Empresários Pela Inclusão Social durante o ano letivo que agora termina.

Na celebração dos 15 anos da EPIS, estes alunos serão recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a presença do Presidente Cavaco Silva, no Palácio de Belém, e irão participar, ao longo da semana, em sessões organizadas por empresas parceiras desta edição do Boot Camp EPIS.

Perante o panorama internacional e a urgência de implementar projetos educativos orientados para a inclusão social e a paz, esta iniciativa anual centra-se nas questões relacionadas com os Direitos Humanos e integra sessões temáticas dedicadas ao respeito pelas diferenças, problemática dos refugiados e aos impactos da guerra nas mais variadas vertentes da sociedade.

Destaca-se, no dia 5 de julho, às 18.30, no Jardim da Cascata do Palácio de Belém, encontro que assinala o 15.º Aniversário da EPIS e que reúne mais de 300 participantes, representantes de empresas de todo o país e associados do projeto, alunos EPIS e suasfamílias, diretores, professores e voluntários, num encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente Aníbal Cavaco Silva, fundador da associação.

Para Leonor Beleza, Presidente da Direção da EPIS, "o Boot Camp EPIS permite a estes jovens uma experiência intensa em torno dos valores orientadores da nossa missão. Durante uma semana, e em reconhecimento do seu mérito académico - fruto da sua dedicação e do empenho dos mediadores EPIS que com eles trabalham, individualmente, no desenvolvimento de atitudes e competências para alcançarem o sucesso escolar -, têm a oportunidade de partilhar temas que os orientarão para escolhas e ações informadas e livres no seu futuro de cidadãos e profissionais".

O programa conta com a participação de diferentes entidades, personalidades e empresas, designadamente associados da EPIS e conta com o apoio da Presidência da República e do Gabinete Sacramento e da Amnistia Internacional, Banco Montepio, Cáritas Portuguesa, Centro Incluir do Grupo Jerónimo Martins, Cruz Vermelha Portuguesa, CTT Portugal, Endesa, EPAL - Grupo Águas de Portugal, Escola Naval, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Galp, Fundação Santander, Grupo Jerónimo Martins, Grupo Pestana, Marinha Portuguesa, Museu Calouste Gulbenkian, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Universidade Nova e Paulo Portas.

O Boot Camp EPIS foi lançado pela Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social em 2011 e conta, até hoje, com a participação de mais de 600 alunos de todo