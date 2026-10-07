Alterações climáticas já são uma questão de segurança e defesa, alerta Exército

As alterações climáticas são uma preocupação dos exércitos, que promoveram uma discussão técnica sobre o tema em Lisboa, que pela primeira vez recebeu este encontro, denominado 3.ª Conferência Especializada do XXXVII Ciclo da Conferência dos Exércitos Americanos (CEA).O tema desta edição foi justamente o das alterações climáticas, nomeadamente “Ameaças das alterações climáticas, da desflorestação e da escassez de recursos para a Defesa e Segurança Estratégica dos integrantes da Conferência dos Exércitos Americanos”. Ao DN, o secretário-geral da conferência, general de Brigada Rosalino Ramón Escobar Coronel, do Paraguai, explica que os temas escolhidos são “os que podem afetar toda a sociedade e, sobretudo, colocar em risco a defesa e a segurança estratégica dos nossos respetivos países”.Já o major-general Freire, do Exército Português, destacou que “as alterações climáticas e o impacto que elas têm na vida das nações é hoje uma preocupação das forças, dos exércitos americanos e das forças terrestres e, por isso, sendo um problema comum, exige soluções e abordagens comuns”. Entre as conclusões do encontro, uma é que “as alterações climáticas já não são só um assunto ambiental, mas um assunto com implicações na segurança e na defesa dos Estados”, complementou.De natureza técnica, a conferência teve apresentações de como diferentes países se preparam para estes desafios. “Esta conferência especializada permitiu foi precisamente isso, partilhar experiências, partilhar modos de abordar os desafios decorrentes às alterações climáticas e chegar aqui a conclusões que nos permitam encontrar soluções o mais eficazes e o mais completas possíveis”, detalha. Segundo o representante paraguaio, um dos principais pontos da discussão foi como transformar o planeamento na prática. “Como vamos aterrar numa pista, se está debaixo d’água? Ou as máquinas não conseguem ultrapassar em uma estrada”, exemplifica..No caso de Portugal, a depressão Kristin foi um dos casos apresentados. “Nós notamos que a geografia é ditadora, portanto, cada país tem os desafios próprios da sua geografia, mas o impacto que as alterações climáticas têm não escolhe fronteiras, não tem objetivos políticos e impacta transversalmente os Estados”, analisa.Segundo o militar, a preocupação não é só ambiental e com possíveis desastres, mas também na própria perspetiva da defesa. “Estas alterações criam vazios de presença onde outros atores menos bem intencionados podem explorar as vulnerabilidades do Estado”, explica. No final, foram elaboradas recomendações, aprovadas por unanimidade. O passo seguinte é levar os temas ao mais alto nível com os chefes de estado-maior do Exército para adoção de medidas práticas. “Muitas destas propostas podem ser vertidas em objetivos estratégicos que os exércitos assumem e para os quais depois canalizam recursos para que possam ser implementados”, vinca o major-general português. A aproximação formal do Exército Português ao órgão iniciou-se em 2022, na sequência de contactos estabelecidos com o Exército Brasileiro, então responsável pelo XXXV Ciclo. O processo culminou em 7 de novembro de 2023, com a admissão do Exército Português como Observador Especial. Este estatuto permite a Portugal participar nas atividades da organização, contribuir para os debates e intercâmbio de experiências e assumir a organização de eventos da CEA.“O facto de Portugal organizar esta conferência especializada é um sinal inequívoco do compromisso que o exército português tem ao aderir como observador especial nesta conferência e, portanto, apesar de só nos termos associado a esta conferência a partir de 2023, desde aí estamos da alma e coração”, finaliza o major-general português.amanda.lima@dn.pt.“Os jovens precisam de voltar a pensar em Defesa de uma forma mais ampla”, dizem professores.Exército já desobstruiu 808 quilómetros de estradas após depressão Kristin