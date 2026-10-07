O tema desta edição foi o das alterações climáticas.
O tema desta edição foi o das alterações climáticas.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Alterações climáticas já são uma questão de segurança e defesa, alerta Exército

Portugal recebeu, pela primeira vez, uma conferência dos exércitos americanos, do qual é membro observador. Tema escolhido foi justamente a crise climática.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Defesa
Exército
alterações climatéricas
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt