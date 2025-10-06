Aloma vence O Melhor Pastel de Nata 2025

A Pastelaria Aloma, com várias localizações em Lisboa, conquistou o título de O Melhor Pastel de Nata de Lisboa 2025, repetindo assim a vitória no ano passado e passando a somar cinco distinções no concurso.O Pãozinho das Marias e a Confeitaria Glória, em segundo e terceiro lugar, completaram o pódio.A final decorreu na tarde desta segunda-feira, 6 de outubro, durante o Congresso de Cozinha, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.“É uma afirmação em 16 anos de concurso da qualidade do nosso pastel de nata. É quinta vez que ganhamos, é um orgulho. O segredo? É fazer o bem, várias vezes e com produtos de qualidade”, refere João Castanheira, proprietário da pastelaria Aloma, citado por um comunicado enviado às redações.Nesta edição, o júri foi presidido pelo gastrónomo Virgílio Gomes e também composto por Davide Cunha (Pasteleiro), Beatriz Matias (Pasteleira Mapa - L’and Vineyards), Isabel Zibaia Rafael (Autora e Blogger), Paulo Amado (Diretor - Edições do Gosto), Lara Figueiredo (Pasteleira MACAM) e Joana Barrios (Apresentadora - 24 Kitchen e Autora), que provaram os os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta.Segundo o responsável do júri, durante a prova são pontuadas características como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”. A grande final, aberta ao público, contou com a presença dos 12 estabelecimentos finalistas: Café Ponte da Várzea (Sintra), Casa do Padeiro (Queluz), Confeitaria da Glória (Amadora), Diamantino e Alberto (Lisboa), O Pãozinho das Marias (Ericeira), Padaria da Né (Damaia), Panicoelho, Panificação e Cafetaria (Rio de Mouro), Pastelaria Aloma (Lisboa), Pastelaria Batalha (Lisboa), Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo), Pastelaria Santo António Castelo (Lisboa) e Pastelaria Taigui (Lisboa).Antes, havia decorrido a fase de inscrições, direcionada a estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa, e as provas de apuramento, que decorreram entre os dias 9 a 11 de setembro, no Centro Lexus Lisboa.O Melhor Pastel de Nata foi lançado em 2009 e é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes.