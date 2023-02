Alojamento ilegal em supermercado no Porto albergava 6 imigrantes do Bangladesh

A Polícia Municipal do Porto detetou esta quarta-feira um estabelecimento comercial que nas traseiras funcionava como "alojamento ilegal" e albergava seis imigrantes do Bangladesh, entre os quais duas crianças.

Em declarações à Lusa, o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão, adiantou que nas traseiras do estabelecimento comercial, situado na rua de Antero de Quental, as equipas de fiscalização encontraram "um conjunto alargado de camas e beliches", que albergavam migrantes do Bangladesh.

"Nas traseiras do supermercado tinha um alojamento ilegal com condições de salubridade deficitárias", referiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local, os agentes encontraram 11 camas, que albergavam, pelo menos seis imigrantes, entre os quais duas crianças.

Os seis imigrantes já foram referenciados à Segurança Social.

"Em principio, [hoje] ficarão no mesmo sítio. A Segurança Social ainda não arranjou solução, mas já estão sinalizados e espero que amanhã [quinta-feira] sejam realojados", salientou.

À Lusa, António Leitão adiantou que a Polícia Municipal tem recebido várias denúncias relacionadas com estabelecimentos que estão licenciados para exercer uma determinada atividade, e que, simultaneamente, alojam pessoas, pelo que vão ser desencadeadas ações de fiscalização neste âmbito.