Algarve vai receber mais vacinas para acelerar processo

A Administração Regional de Saúde do Algarve vai receber mais vacinas para poder acelerar o processo de vacinação, confirmou ao DN fonte da task force para a vacinação contra a covid-19, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

O objetivo "é poder vacinar-se mais rapidamente a população maior de 60 anos para se iniciar ao mesmo tempo em todo o país a vacinação faseada e em simultâneo das faixas etárias dos 50, 40 e 30 anos", explicou a mesma fonte.

Até agora, e de acordo com o último relatório semanal da vacinação, o Algarve tinha apenas 12% da população com a vacinação completa, 20 889 pessoas, e 28% com a primeira dose, 176 298 pessoas, enquanto a região do Alentejo, por exemplo, já tem 19% da população com a vacinação completa, 32 507 pessoas, e 38% com a primeira dose, 267 299 pessoas. O Centro tem 18% da população com vacinação completa, 105 783 pessoas, e 37% com a primeira dose, 897 494 pessoas. Lisboa e Vale do Tejo e o Norte são as que vão à frente por terem também maior densidade populacional. Neste momento, a região Norte tem 13% de população com vacinação total, 198 704 pessoas, e 31% com vacinação completa, 1 575 709 pessoas. Lisboa e Vale do Tejo tem 13% de vacinação completa, 201 197 pessoas, e 1 526 355 pessoas.

A razão pela qual esta região está mais atrasada do que outras tem a ver com o facto de ter uma fatia da população muito jovem que ainda não começou a ser vacinada. E até agora as vacinas têm estado a ser disponibilizadas proporcionalmente à população e de forma igualitária em relação às outras administrações regionais. Mas, no caso, são precisas mais vacinas para acelerar o processo nas faixas etárias acima dos 60 anos.

Esta decisão também surge na sequência de a task force ter decidido avançar para um sistema de vacinação faseado e em simultâneo para as faixas etárias mais jovens, de forma a aproveitar as vacinas da Jonhnson & Jonhnson para os maiores de 50 anos, já que Portugal deverá receber neste segundo trimestre quase dois milhões de doses desta vacina, ao mesmo tempo que vai vacinando as faixas dos 40 e dos 30 anos com as outras vacinas, nomeadamente Pfizer e Moderna.

Como explicou ao DN, fonte da task force é uma forma de se aproveitar as vacinas disponíveis sem desacelerar o ritmo do processo de vacinação.

Por outro lado, é uma forme de proteger uma região que vive sobretudo da área do turismo e que começa agora a receber turistas e cujas perspetivas de poder salvar economicamente o setor são muito positivas. Esta semana começaram a chegar os turistas ingleses e, de acordo com as autoridades locais, as reservas estão a aumentar antevendo-se, afinal, um verão que poderá ajudar a atenuar os efeitos negativos dos últimos confinamentos.