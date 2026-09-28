Alemão de 59 anos morre na praia da Bordeira, em Aljezur

Um homem de 59 anos e nacionalidade alemã morreu durante a tarde deste domingo, 27 de setembro, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto alegadamente se encontrava a banhos na praia da Bordeira, no concelho de Aljezur.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) recebeu um alerta, pelas 13h37, informar para uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Projeto “SeaWatch”, do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

"À chegada ao local constatou-se que a vítima já tinha sido retirada da água pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, que realizaram de imediato manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória", indica um comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a nota, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da VMER, tendo o corpo da vítima sido posteriormente extraído do areal, com recurso à viatura “Amarok”, até à ambulância dos Bombeiros, que fez o transporte para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.​