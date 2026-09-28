Praia da Bordeira, em Aljezur
Praia da Bordeira, em AljezurDR
Sociedade

Alemão de 59 anos morre na praia da Bordeira, em Aljezur

Homem terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto alegadamente se encontrava a banhos.
David Pereira
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Um homem de 59 anos e nacionalidade alemã morreu durante a tarde deste domingo, 27 de setembro, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto alegadamente se encontrava a banhos na praia da Bordeira, no concelho de Aljezur.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) recebeu um alerta, pelas 13h37, informar para uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Projeto “SeaWatch”, do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

"À chegada ao local constatou-se que a vítima já tinha sido retirada da água pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, que realizaram de imediato manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória", indica um comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo a nota, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da VMER, tendo o corpo da vítima sido posteriormente extraído do areal, com recurso à viatura “Amarok”, até à ambulância dos Bombeiros, que fez o transporte para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.​

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