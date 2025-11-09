Alemão de 22 anos cai de arriba junto às grutas de Benagil e é resgatado com fraturas e sinais de hipotermia

Um homem de 22 anos, de nacionalidade alemã, caiu este domingo, 9 de novembro, de uma arriba na Praia da Marinha, na área das grutas de Benagil, no Algarve.Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) diz que a vítima foi resgatada "com sinais de hipotermia, fraturas e diversas escoriações".Segundo a AMN, o alerta foi dado às 13h41 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, revelando que "foram de imediato ativados os tripulantes da Estação Salva-vidas de Portimão, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão", além das equipas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lagoa e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)."À chegada ao local, constatou-se que a vítima havia conseguido nadar até à costa, abrigando-se numa gruta nas imediações, encontrando-se em estado de choque, com sinais de hipotermia, fraturas e diversas escoriações", detalhou o comunicado da AMN, adiantando que o jovem foi resgatado através da Estação Salva-vidas de Portimão, tendo sido levado para Ferragudo, onde foi assistido pelos bombeiros e pelo INEM e depois transportado para um hospital.