Alcoólicos Anónimos regressam às reuniões presenciais e lançam aplicação

Os Alcoólicos Anónimos Portugal (AA) estão a preparar-se para regressar às reuniões presenciais. O anúncio foi feito esta quarta-feira (9 de junho) pela associação, que amanhã lança uma nova aplicação "AA num Clique". "Com o desconfinamento social gradual, as reuniões presenciais de Alcoólicos Anónimos estão de regresso. São já 39 os grupos de AA decidiram retomar as suas reuniões periódicas no seu formato tradicional, ou seja, presenciais", anuncia uma nota imprensa enviada hoje. Paralelamente, mantém-se as reuniões em suporte digital, "sendo certo quealguns dos Grupos continuarão neste formato e outros adotarão versões mistas, com reuniões presenciais e online, onde se incluem reuniões em língua inglesa", acrescenta a associação.

O comunicado sublinha que as reuniões presenciais "evidenciam uma forte adesão dos membros da Comunidade de AA, com o regresso de quem, não tendo aderido ao formato digital, procura nestes encontros o apoio que sente necessitar para a sua recuperação". Desde o início da pandemia que os AA optaram por reunir em formato digital, reuniões essas que têm permitido a participação de membros da Comunidade separados geograficamente, muitas vezes em diferentes continentes, ao mesmo tempo que possibilitaram que membros isolados de AA, em Portugal e não só, possam ter reuniões regulares no apoio à sua sobriedade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

10 de junho, dia dos AA

Entretanto, os AA escolheram o Dia de Portugal para lançar a sua nova aplicação, mas essa não é a razão simbólica. Na verdade, é nesse dia que se assinala a criação do movimento, a nível internacional. Desenvolvida internamente por membros da AA Portugal, e que permite aceder de imediato às reuniões disponíveis no dia e outras informações relevantes para a Comunidade, a aplicação "AA num clique" pode ser descarregada em IOS ou Android. Este avanço acontece numa altura em que a associação assinala a passagem do seu 86º aniversário, sempre pronta "a levar e oferecer a mensagem de conforto e apoio ao alcoólico que ainda sofre. No período de maior incidência da pandemia, foi possível acompanhar o doente alcoólico a necessitar de ajuda com uma palavra amiga de quem, tendo passado por idêntico sofrimento, partilhe o seu percurso até à recuperação", enfatiza o comunicado.

A divulgação dos locais e horários das reuniões presenciais estão disponíveis no site da associação. Foi a 10 de junho de 1935 em Akron, EUA, que se realizou a primeira reunião em que alcoólicos procuraram ajudar-se mutuamente. "Desde então a mensagem de esperança da recuperação do alcoolismo expandiu-se, chegando presentemente a mais de 180 países e ajudando mais de dois milhões de mulheres e homens alcoólicos, em mais de 109.000 grupos que se reúnem regularmente".

Chegaram a Portugal nos anos 70, pela mão de ingleses, nas 'janelas verdes', em Lisboa. Durante a pandemia mantiveram-se ligados virtualmente, mas "nada substitui o abraço", como contava há um ano ao DN uma alcoólica em recuperação.

Como é que se chega aos AA? Basta aceder ao site www.aa.portugal.org, onde há um telefone e um e-mail de ajuda, com indicação das reuniões a nível nacional. Quem dá esse primeiro passo, está pronto para iniciar a caminhada.