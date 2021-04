Alandroal é o concelho com maior incidência de covid-19

É o concelho do Alandroal, no distrito de Évora, que suscita maior preocupação, uma vez que regista uma maior incidência do vírus a 14 dias. No período de 24 de março a 6 de abril, o município apresenta uma incidência de 581 casos por 100 mil habitantes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

É um dos dois concelhos em risco muito elevado, registando um aumento significativo de novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

Na atualização anterior, a 5 de abril, este município do Alentejo apresentava uma incidência de 200 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

No relatório da DGS desta sexta-feira, Nordeste, na ilha açoriana de São Miguel, é o segundo concelho em risco muito elevado, ao apresentar 576 casos por 100 mil habitantes.

Sete concelhos em risco elevado

Em risco elevado, com uma incidência entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, estão sete concelhos, mais um do que na última atualização. São eles: Barrancos, Odemira, Moura, Machico, Portimão, Vila Franca do Campo, Rio Maior.

Deixam de pertencer a este nível de risco, os concelhos de Carregal do Sal e Ribeira de Pena e entram Barrancos, Vila Franca do Campo, e Machico, que na última atualização era o concelho com mais casos por 100 mil habitantes.

© DGS

Portugal continua sem concelhos no nível extremamente elevado, ou seja, acima dos 960 casos por 100 mil habitantes.

Ainda assim, o país tem 20 concelhos acima do limiar de risco estabelecido pelo Governo no âmbito do plano de desconfinamento, ou seja, acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Nesta situação estão os municípios de Albufeira, Almeirim, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Lagoa, Marinha Grande, Miranda do Corvo, Paços de Ferreira, Penalva do Castelo, Penela, Ponta Delgada, Porto de Mós, Porto Moniz, Ribeira de Pena, Santa Cruz, Santana, Vila do Bispo, Vila Franca de Xira e Vimioso.