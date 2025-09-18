Agressor sexual detido. Terá adulterado bebida da jovem que lhe tomava conta dos filhos menores em Loures

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 43 anos, por ser "suspeito da prática dos crimes de coação sexual e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, sobre uma mulher de 20 anos". Existem "fortes indícios" de que o detido "tenha adulterado a bebida com substâncias estupefacientes que ofereceu à vítima", informou esta quinta-feira, 18 de setembro, a PJ. Os crimes ocorreram no passado dia 5 de setembro, em Loures, tendo sido reportados à PJ pela PSP.Em comunicado, a PJ explicou que, "chegada a Portugal, a mulher, cidadã estrangeira, ficou a residir em casa de familiares do suspeito, também cidadão estrangeiro, e tomava conta de dois dos filhos deste, menores de idade".Os factos terão tido início numa refeição que o suspeito ofereceu à jovem. "Colocou-a na impossibilidade de resistir, por meio de submissão química, adulterando a bebida que lhe ofereceu", detalhou a nota da polícia de investigação criminal."A vítima foi sujeita a atos lesivos da sua saúde, ficando temporariamente incapacitada da sua liberdade sexual", referiu a PJ, dando conta que a jovem "necessitou de atendimento hospitalar". Foi submetida a exames toxicológicos, que resultaram positivos para a presença de droga no organismo.Durante a investigação da PJ, "foi ainda possível apurar que o agressor já praticara outro crime sexual contra a mesma vítima, em 2020, quando esta contava apenas 15 anos" .O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures "para aplicação de adequada medida de coação". .Menino vítima de abuso sexual por companheiro da mãe. Homem detido no aeroporto de Lisboa.Abuso sexual de crianças: em 92% dos casos o agressor não é um estranho