Agentes da PSP salvam bebé de nove meses que sufocava após engolir pequeno objeto

Os agentes da Divisão Policial da Amadora da PSP salvaram um bebé de nove meses que se encontrava a sufocar depois de ter engolido um objeto com o qual estava a brincar.Em comunicado divulgado esta quarta-feira, 17 de dezembro, o Comando Metropolitano de Lisboa revela que a ocorrência registou-se no último domingo, por volta das 20h15, na freguesia da Encosta do Sol, concelho da Amadora.O alerta foi dado quando o pai da criança se deslocou, "em estado de grande aflição", à Esquadra da Brandoa, informando que a filha estava a sufocar, tendo os agentes acompanhado o homem à sua residência, onde "verificaram que o bebé apresentava sinais evidentes de asfixia, nomeadamente alteração da coloração da pele".Diz o comunicado, que "os agentes iniciaram prontamente manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro clínico, levando a criança a recuperar a respiração, a chorar e a apresentar coloração normal da pele, afastando o perigo iminente de vida".Alguns minutos depois de ter sido resolvida a situação, chegaram ao local os Bombeiros Voluntários da Amadora, que "confirmaram a estabilidade da criança" e a levaram para o Hospital São Francisco Xavier, onde ficou em observação médica.O comunicado da PSP revela que "a situação terá sido causada pela ingestão acidental de um pequeno objeto enquanto a criança brincava", valendo aos agentes "a formação em primeiros socorros, bem como a rápida articulação com os meios de emergência".A nota termina com um alerta da PSP pais pais e cuidadores para "a necessidade de especial atenção à segurança de bebés e crianças, em particular no que respeita a pequenos objetos suscetíveis de provocar asfixia".