Aeronave faz aterragem de emergência no aeródromo de Ponte de Sor

Uma aeronave efetuou esta quarta-feira, 14 de janeiro, uma aterragem de emergência no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, tendo a operação decorrido sem problemas e sem feridos a registar, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta foi dado pelas 10:28, tendo os meios de socorro ocorrido ao local “apenas por prevenção”.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, auxiliados por quatro viaturas.Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, Simão Velez, indicou que se tratava de uma aeronave monomotor, apenas com um tripulante.De acordo com a mesma fonte, foi reportada “uma possível avaria” no trem da frente, que “poderia não estar funcional”.De acordo com o responsável, não ocorreu qualquer incidente na aterragem.Já o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Rogério Alves, explicou que se trata de uma “aeronave privada”, tendo a aterragem ocorrido no aeródromo daquele concelho por tratar-se do local “mais próximo” que foi encontrado, após o alerta do piloto para o problema detetado na aeronave.