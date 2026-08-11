Aeródromo de Bragança: onde o Sol se vai apagar e haverá chuva de estrelas

Assim, a tentativa de recolher dados para desvendar o grande enigma da física solar – o contraste térmico entre a fotosfera (a 5500°C) e a coroa solar (que atinge entre um a dois milhões de graus Celsius) – levará a maioria dos investigadores portugueses para fora do país. “Há colegas astrofísicos que, para fazerem a observação, não ficam em Portugal, vão ver a Espanha, onde a centralidade e o tempo do eclipse total dura muito mais tempo, mais de três minutos”, frisa o investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Em solo nacional, Pedro Mota Machado assume uma missão puramente cívica de supervisão e diálogo com o público: “Não vou fazer uma observação do eclipse para mim, em termos científicos, vou estar ao serviço da população, o que acho também que é um dever do cientista.”

O Comissário deixa, por isso, um aviso premente sobre a segurança ocular durante o fenómeno – que decorrerá entre as 18h30 e as 20h30 em Portugal Continental –, recomendando a utilização de óculos certificados com norma ISO ou CE. A par dos 300.000 exemplares gratuitos disponibilizados pela Óptica Zeiss, existem modelos à venda em farmácias por 2€ a 3€ e em grandes superfícies. O especialista lembra ainda que não é necessário um par por pessoa: numa observação de duas horas, basta fazer rotações no grupo de 20 a 30 segundos com os óculos postos.

A obscuridade pelo país e a experiência sensorial em Bragança

Em todo o território nacional, o fenómeno manifestar-se-á como um eclipse parcial muito acentuado. No Algarve, a cobertura da área solar atingirá 92%, subindo para 95% em Lisboa e oscilando entre os 97% e os 98% no Porto. Bragança atingirá o pico nacional com 99,89%.

Para quem pretenda assistir noutras zonas do país, o conselho prático é simples: escolher um local com o horizonte desimpedido a oeste. E o Comissário esclarece também que a iluminação pública ou a poluição luminosa não afetam a observação, e que o eclipse pode ser apreciado em qualquer sítio desimpedido: "Pode ver o eclipse na praia com os pezinhos na água? Pode. Pode e vai ver. E vai ver um excelente eclipse que vai deixar recordações inesquecíveis."

Uma colina elevada, com vista desimpedida para Oeste, com um belo piquenique e bebidas frescas, sugestão do DN, também foi um programa do agrado do Comissário Nacional para o Eclipse 2026.

A raridade do fenómeno e o desafio tecnológico

Os eclipses totais em solo português são acontecimentos extraordinariamente raros devido à reduzida dimensão da sombra projetada pela Lua na Terra (cerca de 200km de diâmetro). "É por essa razão que o último eclipse total do Sol que ocorreu em território nacional foi em 1912, há mais de 100 anos, e que o próximo vai ser daqui a mais de um século, em 2144", contextualiza Pedro Mota Machado.

Devido a essa limitação geográfica e temporal, a ciência moderna recorre a tecnologia espacial de ponta para simular estes eventos. A Agência Espacial Europeia (ESA) desenvolveu a Missão Proba-3, composta por duas sondas em voo de precisão sincronizado: uma munida de detetores e outra com um disco ocultor. Ao alinharem-se no espaço, geram "eclipses totais artificiais" de forma contínua para permitir o estudo prolongado da coroa solar sem depender dos escassos segundos de um eclipse terrestre.