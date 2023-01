Acidente entre dois elétricos em Lisboa causa quatro feridos ligeiros

Um acidente entre dois elétricos, registado este sábado de madrugada na Praça do Império, em Lisboa, causou quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da transportadora Carris, que abrir um inquérito.

Os dois elétricos "operavam a carreira 15E" e "circulavam em sentidos opostos, cada um na sua linha, quando, na zona de Belém, um deles efetuou uma manobra à esquerda, embatendo no que circulava na outra linha", descreve a empresa de prestação do serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros.

Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, entre os quais os dois guarda-freios, que, "por apresentarem pequenas escoriações, foram encaminhados para observação em meio hospitalar", adianta a Carris, informando que vai realizar "um rigoroso inquérito interno" para "apurar as causas que estiveram na origem" do acidente.

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa foi chamado ao local às 01:06, mobilizando quatro viaturas e 15 elementos, indicou à Lusa fonte da corporação.